Зеленский: Кто проголосует за Путина – выберет убийцу. Кто поздравит его – поддержат это

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский на вчерашней пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном обратился к россиянам. Он заявил, что смерть диссидента Алексея Навального подтверждает, что диктатор Владимир Путин – убийца, и те, кто будет голосовать за него на выборах, – изберут убийцу.

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"Мы видим с вами, что убийца идет на выборы, люди, которые будут за него голосовать, должны четко понимать, что они голосуют за убийцу и будут выбирать себе президента убийцу", – сказал президент.

Он добавил, что люди, имеющие сегодня экономические отношения с Путиным, должны знать, что, несмотря на уровень лидерства, они "зарабатывают кровавые деньги, потому что у них есть контракты с убийцей".

Кроме того, лидеры, которые после выборов будут приветствовать российского диктатора с избранием, должны знать, что они "легитимизировали убийцу", резюмировал Зеленский.

16 февраля 2024 года россияне заявили о смерти Навального в колонии Ямало-Ненецкого округа. У него вроде бы оторвался тромб.

Зеленский заявил, что в смерти деятеля виноват Путин. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя смерть Навального, заявил, что российскому диктатору всегда сходили с рук убийства его критиков.

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