Кірбі звинуватив Конгрес у виході ЗСУ з Авдіївки. Каже: У них не вистачило снарядів
Джон Кірбі (Фото: ЕРА/Samuel Corum)

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі звинуватив американський Конгрес у смертях українців та виході Збройних Сил України з Авдіївки.

Україна протягом кількох місяців могла стримувати атаки окупаційних військ РФ, поки в неї не почали закінчуватись боєприпаси, зазначив він.

"Особливо артилерійські види боєприпасів, необхідні для того, щоб завадити російським силам досягти українських оборонних ліній і захопити ці позиції", – заявив Кірбі, звертаючись до американських законодавців.

Представник Білого дому наголосив, що Україна втратила Авдіївку не через брак мужності українських військових, а через "бездіяльність Конгресу".

"І ми попереджали Конгрес, що в разі його бездіяльності Україна зазнає втрат на полі бою, що і сталося", – сказав Кірбі. Водночас він назвав рішення про виведення військ з Авдіївки мудрим.

  • 14 лютого президент США Джо Байден закликав спікера Палати представників Майка Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
  • Джонсон заявив, що сенатському законопроєкту не вистачає жорсткіших заходів із безпеки кордонів, тому він поки не виноситиме на голосування питання продовження військової та фінансової допомоги Україні.
  • Палата представників пішла на канікули до 28 лютого. Якщо вона підтримає цей законопроєкт, його потрібно буде ще раз проголосувати в Сенаті.

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