Кірбі звинуватив Конгрес у виході ЗСУ з Авдіївки. Каже: У них не вистачило снарядів
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі звинуватив американський Конгрес у смертях українців та виході Збройних Сил України з Авдіївки.
Україна протягом кількох місяців могла стримувати атаки окупаційних військ РФ, поки в неї не почали закінчуватись боєприпаси, зазначив він.
"Особливо артилерійські види боєприпасів, необхідні для того, щоб завадити російським силам досягти українських оборонних ліній і захопити ці позиції", – заявив Кірбі, звертаючись до американських законодавців.
Представник Білого дому наголосив, що Україна втратила Авдіївку не через брак мужності українських військових, а через "бездіяльність Конгресу".
"І ми попереджали Конгрес, що в разі його бездіяльності Україна зазнає втрат на полі бою, що і сталося", – сказав Кірбі. Водночас він назвав рішення про виведення військ з Авдіївки мудрим.
- 14 лютого президент США Джо Байден закликав спікера Палати представників Майка Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- Джонсон заявив, що сенатському законопроєкту не вистачає жорсткіших заходів із безпеки кордонів, тому він поки не виноситиме на голосування питання продовження військової та фінансової допомоги Україні.
- Палата представників пішла на канікули до 28 лютого. Якщо вона підтримає цей законопроєкт, його потрібно буде ще раз проголосувати в Сенаті.
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