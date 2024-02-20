Кірбі звинуватив Конгрес у виході ЗСУ з Авдіївки. Каже: У них не вистачило снарядів

Україна протягом кількох місяців могла стримувати атаки окупаційних військ РФ, поки в неї не почали закінчуватись боєприпаси, каже він

Джон Кірбі (Фото: ЕРА/Samuel Corum)

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі звинуватив американський Конгрес у смертях українців та виході Збройних Сил України з Авдіївки.

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Україна протягом кількох місяців могла стримувати атаки окупаційних військ РФ, поки в неї не почали закінчуватись боєприпаси, зазначив він.

"Особливо артилерійські види боєприпасів, необхідні для того, щоб завадити російським силам досягти українських оборонних ліній і захопити ці позиції", – заявив Кірбі, звертаючись до американських законодавців.

Представник Білого дому наголосив, що Україна втратила Авдіївку не через брак мужності українських військових, а через "бездіяльність Конгресу".

"І ми попереджали Конгрес, що в разі його бездіяльності Україна зазнає втрат на полі бою, що і сталося", – сказав Кірбі. Водночас він назвав рішення про виведення військ з Авдіївки мудрим.

14 лютого президент США Джо Байден закликав спікера Палати представників Майка Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

Джонсон заявив, що сенатському законопроєкту не вистачає жорсткіших заходів із безпеки кордонів, тому він поки не виноситиме на голосування питання продовження військової та фінансової допомоги Україні.

Палата представників пішла на канікули до 28 лютого. Якщо вона підтримає цей законопроєкт, його потрібно буде ще раз проголосувати в Сенаті.

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