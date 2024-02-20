Кирби обвинил Конгресс в выходе ВСУ из Авдеевки. Говорит: У них не хватило снарядов

Украина в течение нескольких месяцев могла сдерживать атаки оккупационных войск РФ, пока у нее не начали заканчиваться боеприпасы, говорит он

Джон Кирби (Фото: ЕРА/Samuel Corum)

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби обвинил американский Конгресс в смертях украинцев и выходе Вооруженных Сил Украины из Авдеевки.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Украина в течение нескольких месяцев могла сдерживать атаки оккупационных войск РФ, пока у нее не начали заканчиваться боеприпасы, отметил он.

"Особенно артиллерийские виды боеприпасов необходимые для того, чтобы помешать российским силам достичь украинских оборонных линий и захватить эти позиции", – заявил Кирби, обращаясь к американским законодателям.

Представитель Белого дома подчеркнул, что Украина потеряла Авдеевку не из-за нехватки мужества украинских военных, а из-за "бездействия Конгресса".

"И мы предупреждали Конгресс, что в случае его бездействия Украина понесет потери на поле боя, что и произошло", – сказал Кирби. В то же время он назвал решение о выводе войск из Авдеевки мудрым.

14 февраля президент США Джо Байден призвал спикера Палаты представителей Майка Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

Джонсон заявил, что сенатскому законопроекту не хватает более жестких мер по безопасности границ, поэтому он пока не будет выносить на голосование вопросы продления военной и финансовой помощи Украине.

Палата представителей ушла на каникулы до 28 февраля. Если она поддержит этот законопроект, его нужно будет еще раз проголосовать в Сенате.

Читайте также: 3 ОШБр: Россия имеет силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой, основное направление – Ласточкино