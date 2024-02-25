В районе Купянская Россия не наступала, под Марьинкой – жесткие штурмы: карта

Военные отметили, что в течение суток на фронте произошло 84 боевых столкновения. Половина – в районе Новомихайловки на Марьинском направлении

Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска не наступали в районе Купянска, близ Новомихайловки под Марьинкой захватчики сосредотачивают силы. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные отметили, что в течение суток на фронте произошло 84 боевых столкновения. В районе Ивановского, Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении Силы обороны отбили 13 атак россиян.

Карта: Deepstate

На Авдеевском направлении украинцы отбили 14 атак врага в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское.

Карта: Deepstate

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки, где оккупанты 39 раз пытались прорвать оборону украинских военных. Также одна атака отбита в районе южнее Золотой Нивы.

Карта: Deepstate

В районе Работино на Запорожском направлении отбиты пять атак захватчиков. На левобережье Днепра в Херсонской области противник дважды пытался штурмовать позиции украинских войск.

Вблизи Купянска россияне не наступали.

Украинская авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника. Также Силы обороны уничтожили две ракеты Х-31 и четыре разведывательных БпЛА.

Ранее в 47 бригаде показали видео применения американских танков M1 Abrams вблизи Авдеевки. В 3-й отдельной штурмовой бригаде заявили, что в районе города соотношение потерь Сил обороны и российской армии составляет один к десяти, а иногда и больше.

17 февраля главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.

Россия получила усиление на Авдеевском направлении и пытается добиться определенных успехов на поле боя до дат, связанных с 23 и 24 февраля.

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