ВСУ опровергли слухи об оккупации россиянами Ласточкиного. Продолжаются бои на окраине

Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны отошли на западную окраину населенного пункта Ласточкино на Авдеевском направлении. Поселок не оккупирован россиянами, как утверждала их военная пропаганда, заявил LIGA.net спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

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По словам Лиховия, вокруг Ласточкиного продолжаются ожесточенные бои, враг постоянно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию, FPV-дроны по позициям украинских военных.

Вчера вечером ряд Telegram-каналов со ссылкой на неназванных украинских военных, якобы воюющих на Авдеевском направлении, заявили об оккупации Ласточкиного. С таким же заявлением выступил и аналитический канал DeepState.

Украинский Генштаб не возразил и не подтвердил, только написал, что продолжаются бои.

17 февраля главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.

Россия получила усиление на Авдеевском направлении и пытается добиться определенных успехов на поле боя до дат, связанных с 23 и 24 февраля.

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