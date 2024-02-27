Силы обороны отошли от Степового и Северного вблизи Авдеевки
Украинские подразделения отошли от сел Степовое и Северное вблизи Авдеевки. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий.
По его словам, ожесточенные бои за Северное продолжались со вчерашнего вечера и ночью против 27 февраля.
Там, говорит Лиховий, россияне понесли большие потери.
До начала полномасштабной войны в этих двух захваченных деревнях в общей сложности проживало до ста человек.
Ранее аналитическая команда DeepState заявила об оккупации российскими войсками Степового и Северного на Авдеевском направлении.
26 февраля командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский заявил, что украинские военные организуют линию обороны к западу от Авдеевки, чтобы нанести россиянам максимальные потери.
- 17 февраля главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.
- 20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.
- Россия получила усиление на Авдеевском направлении и пыталась добиться определенных успехов на поле боя до дат, связанных с 23 и 24 февраля.
- 26 февраля Силы обороны отошли из Ласточкино.
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