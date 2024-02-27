Силы обороны отошли от Степового и Северного вблизи Авдеевки

Несколько дней назад украинские подразделения отошли от Ласточкино

Фото: Генштаб ВСУ

Украинские подразделения отошли от сел Степовое и Северное вблизи Авдеевки. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий.

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По его словам, ожесточенные бои за Северное продолжались со вчерашнего вечера и ночью против 27 февраля.

Там, говорит Лиховий, россияне понесли большие потери.

До начала полномасштабной войны в этих двух захваченных деревнях в общей сложности проживало до ста человек.

Карта: Deepstate

Ранее аналитическая команда DeepState заявила об оккупации российскими войсками Степового и Северного на Авдеевском направлении.

26 февраля командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский заявил, что украинские военные организуют линию обороны к западу от Авдеевки, чтобы нанести россиянам максимальные потери.

17 февраля главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.

Россия получила усиление на Авдеевском направлении и пыталась добиться определенных успехов на поле боя до дат, связанных с 23 и 24 февраля.

26 февраля Силы обороны отошли из Ласточкино.

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