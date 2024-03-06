ВСУ: Россияне сосредоточивают основные усилия у Новомихайловки, под Авдеевкой застряли

Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска сосредоточивают основные усилия в районе села Новомихайловка, поскольку на Авдеевском направлении они пока "застряли". Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий.

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"Линия фронта хотя и остается динамичной в некоторых местах, но всего в трех селах – Бердичи, Орловка, Тоненькое – противник в той или иной степени застрял. Мы делаем вывод, что сейчас россияне сосредоточивают основные усилия на Новопавловском направлении, в частности в районе села Новомихайловка", – рассказал он.

По словам Лыховия, там противник "просто бьется лбом в восточную окраину", стремится продвинуться вперед, прилагает немало усилий и подтягивает резервы.

Именно Новопавловское направление для россиян, после Авдеевского, является приоритетом сегодня, добавил спикер.

Вчера Силы обороны отразили 39 атак россиян в районе Новомихайловки, что является самым большим количеством за последнее время. Сегодня же враг 13 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

Карта: DeepState

17 февраля 2024 года главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

27 февраля штурмовые группы российских оккупантов заблокировали на северо-восточных окрестностях населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении.

1 марта 47 ОМБр сообщила, что на Авдеевском направлении ее воины остановили враждебное наступление, ликвидировав "элитную" группу захватчиков и технику россиян.

4 марта спикер ОСГВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.

5 декабря спикер Таврического направления заявил, что под Авдеевкой еще с декабря 2023 года построены линии обороны, чтобы сдерживать наступление россиян.

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