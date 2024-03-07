Боями в Авдеевке ВСУ сбили россиянам "график побед" перед выборами – аналитик
После оккупации Авдеевки россияне пытаются достичь как можно больше в Донецкой области в преддверии нелегитимных президентских выборов в РФ, но их тайминг уже сорван. Об этом в комментарии LIGA.net заявил военный аналитик Defense Express Иван Киричевский.
"Российский план явно не предусматривал, что бои за Авдеевку продлятся целых четыре месяца. Учитывая высокие показатели всех потерь – убитые, раненые, дезертиры – свою группировку они фактически обновили полностью", – сказал он.
По словам Киричевского, украинские военные фактически сорвали тайминг оккупационных войск.
За план по захвату Донецкой и Луганской областей российская армия взялась еще с весны 2023 года, говорит аналитик.
Однако добиться успехов ни на Купянском, ни на Бахмутском направлениях врагу не удалось. Кроме того, наступление на Авдеевку и окончательная ее оккупация – это результат второй попытки.
Ранее спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил, что в настоящее время захватчики сосредотачивают основные усилия в районе села Новомихайловка, поскольку на Авдеевском направлении они пока "застряли".
- 17 февраля 2024 года главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.
- 27 февраля штурмовые группы российских кафиров заблокировали на северо-восточных окрестностях населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении.
- 1 марта 47 ОМБр сообщила, что на Авдеевском направлении ее воины остановили враждебное наступление, ликвидировав "элитную" группу кафиров и технику россиян.
- 4 марта спикер ОСУВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.
- 5 декабря спикер Таврического направления заявил, что под Авдеевкой еще с декабря 2023 года построены линии обороны, чтобы сдерживать наступление россиян.
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