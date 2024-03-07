Боями в Авдеевке ВСУ сбили россиянам "график побед" перед выборами – аналитик

"Российский план явно не предполагал, что бои за Авдеевку продлятся целых четыре месяца", – заявил Иван Киричевский

Авдеевка (Фото: 3 ОШБр)

После оккупации Авдеевки россияне пытаются достичь как можно больше в Донецкой области в преддверии нелегитимных президентских выборов в РФ, но их тайминг уже сорван. Об этом в комментарии LIGA.net заявил военный аналитик Defense Express Иван Киричевский.

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"Российский план явно не предусматривал, что бои за Авдеевку продлятся целых четыре месяца. Учитывая высокие показатели всех потерь – убитые, раненые, дезертиры – свою группировку они фактически обновили полностью", – сказал он.

По словам Киричевского, украинские военные фактически сорвали тайминг оккупационных войск.

За план по захвату Донецкой и Луганской областей российская армия взялась еще с весны 2023 года, говорит аналитик.

Однако добиться успехов ни на Купянском, ни на Бахмутском направлениях врагу не удалось. Кроме того, наступление на Авдеевку и окончательная ее оккупация – это результат второй попытки.

Ранее спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил, что в настоящее время захватчики сосредотачивают основные усилия в районе села Новомихайловка, поскольку на Авдеевском направлении они пока "застряли".

17 февраля 2024 года главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

27 февраля штурмовые группы российских кафиров заблокировали на северо-восточных окрестностях населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении.

1 марта 47 ОМБр сообщила, что на Авдеевском направлении ее воины остановили враждебное наступление, ликвидировав "элитную" группу кафиров и технику россиян.

4 марта спикер ОСУВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.

5 декабря спикер Таврического направления заявил, что под Авдеевкой еще с декабря 2023 года построены линии обороны, чтобы сдерживать наступление россиян.

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