Путинские "выборы" в оккупации. Омбудсмен разъяснил, будет ли ответственность за участие

Лубинец подчеркнул, что нужно различать тех, кто голосует под дулами автоматов, и тех, кто помогает оккупантам проводить "выборы"

Дмитрий Лубинец (Фото - Facebook Дмитро Лубінець)

За участие украинцев в российских "выборах" на временно оккупированных территориях никакой ответственности не предусмотрено, в отличие от участия в организации и проведении голосования. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Он отметил, что сейчас оккупанты активно готовятся к "выборам" президента РФ (запланированы на 15-17 марта 2024 года, – ред.) на захваченных украинских территориях, в связи с этим возникает вопрос, предусмотрена ли ответственность за участие в псевдовыборах для граждан Украины.

По словам Лубинца, по этому аспекту следует отличать лиц, принимающих непосредственное участие в организации и проведении незаконных выборов, и лиц, вынужденных явиться и принудительно проголосовать.

"Лица, которые участвуют в организации и проведении незаконных выборов или референдумов на ВОТ, или публично призывают к их проведению, понесут ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Украины по статье о коллаборационной деятельности (часть пятая статьи 111-1 УК Украины)" , – отметил омбудсмен.

В то же время, по его словам, действующее украинское законодательство не предусматривает уголовной или иной ответственности только за сам факт участия, в том числе принудительного, в этих "выборах".

"Не стоит забывать, что политика России – жестокая и тоталитарная. Стоит учесть тот факт, что голосования проводятся под дулами автоматов, а участие в таких "выборах" – вопрос выживания на ВОТ. Не забывайте, самая высокая ценность для государства – это жизни и здоровье наших граждан!" – добавил Лубинец.

27 декабря 2023 года Центр нацспоротивления сообщил, что на временно оккупированные территории Украины прибыли политтехнологи Кремля, одна из их задач – "нарисовать" явку на незаконных выборах президента РФ.

21 февраля 2024-го представитель ГУР Скибицкий говорил, что до так называемых выборов президента РФ оккупанты хотят как минимум выйти на административные границы Луганской области и иметь "хоть какой-то успех" на одном из трех направлений: Купянском, Лиманском и Авдеевском.

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