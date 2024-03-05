Нардепи скаржаться, що у Раді скасували засідання до кінця тижня. Арахамія пояснив причину

Голова фракції СН пояснив, що з початку повномасштабного вторгнення Верховна Рада "працює в режимі триваючого пленарного засідання"

Давид Арахамія (Фото: ОП)

Нардепи від різних фракцій заявили, що у Верховній Раді скасували засідання цього пленарного тижня, аргументи такого рішення, за їхніми словами, були різними. Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що перерва у засіданнях цього тижня пов'язана з необхідністю роботи нардепів у місцях дислокації військових.

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Нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко написав: "Якщо коротко – планують готувати звіт перед Сенатом та поїздку на передову. Це просто бардак".

Нардеп від Голосу Ярослав Железняк додає: "Офіційна причина – треба сформулювати звіт для Конгресу США".

Для цього значна частина парламентарів від СН планує робоче відрядження в межах України. Воно стосуватиметься військових та оборонних питань.

За словами Арахамії, з початку повномасштабного вторгнення Верховна Рада "працює в режимі триваючого пленарного засідання".

"Ми неодноразово говорили про те, що за аналогією роботи на округах депутати будуть більше працювати з військовими – на передовій, в навчальних центрах, в пунктах постійної дислокації", – заявив він.

Очільник фракції підтвердив, що зараз у цьому напрямі для депутатів СН є "термінове і важливе завдання, яке напряму впливає на допомогу партнерів".

"Коли воно буде виконане – вони повернуться до роботи в сесійній залі", – зазначив Арахамія.

ДОПОВНЕНО о 15:40. Основною причиною "скандалу" співрозмовники LIGA.net у парламенті називають "бунт опозиції".

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від СН Данило Гетманцев заявив: "Колегам з опозиції треба врешті прийти до тями і навчитися відрізняти одні часи від інших. Інакше закінчити можна як у 1918-му".

Голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин додав LIGA.net: "У більшості, справді, немає голосів для прийняття рішень, а виконувати вимоги опозиції щодо пріоритетного розгляду питань, пов'язаних з вдосконаленням процедури закриття релігійних організацій, які мають зв'язки з Росією чи законопроєктів щодо фінансової мотивації військовослужбовців, вони не готові. Тому і відбулося перенесення засідання".

Член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки (СН) Олександр Федієнко заявив LIGA.net, що "не бачить в цьому жодних проблем".

За його словами, з початком великої війни парламентські засідання проводяться "досить часто", просто не потрапляють у поле зору медіа.

"Але, дійсно, окрім роботи у парламенті, у нас є багато роботи з військовими. Особисто я, враховуючи напрям роботи в комітеті, досить часто буваю на лінії проведенні бойових дій, спілкуюсь з військовими", – сказав він.