Нардепы жалуются, что в Раде отменили заседания до конца недели. Арахамия объяснил причину

Глава фракции СН пояснил, что с начала полномасштабного вторжения Верховная Рада "работает в режиме продолжающегося пленарного заседания"

Давид Арахамия (Фото: ОП)

Нардепы от разных фракций заявили, что в Верховной Раде отменили заседание этой пленарной недели, аргументы такого решения, по их словам, были разными. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что перерыв в заседаниях на этой неделе связан с необходимостью работы нардепов в местах дислокации военных.

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Нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко написал: "Если коротко – планируют готовить отчет перед Сенатом и поездку на передовую. Это просто бардак".

Нардеп от Голоса Ярослав Железняк добавляет: "Официальная причина – нужно сформулировать отчет Конгресса США".

Для этого значительная часть парламентариев от СН планирует рабочую командировку в пределах Украины. Она будет касаться военных и оборонных вопросов.

По словам Арахамии, с начала полномасштабного вторжения Верховная Рада "работает в режиме продолжающегося пленарного заседания".

"Мы неоднократно говорили о том, что по аналогии работы на округах депутаты будут больше работать с военными – на передовой, в учебных центрах, в пунктах постоянной дислокации", – заявил он.

Глава фракции подтвердил, что сейчас в этом направлении для депутатов СН есть "срочная и важная задача, которая напрямую влияет на помощь партнеров".

"Когда оно будет выполнено – они вернутся к работе в сессионном зале", – отметил Арахамия.

ДОПОЛНЕНО в 15:40. Основной причиной "скандала" собеседники LIGA.net в парламенте называют "бунт оппозиции".

Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от СН Даниил Гетманцев заявил: "Коллегам из оппозиции нужно наконец прийти в себя и научиться отличать одно время от других. Иначе закончить можно как в 1918-м".

Глава комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин добавил LIGA.net: "В большинстве действительно нет голосов для принятия решений, а выполнять требования оппозиции относительно приоритетного рассмотрения вопросов, связанных с совершенствованием процедуры закрытия религиозных организаций, имеющих связи с Россией или законопроектов относительно финансовой мотивации военнослужащих они не готовы. Потому и состоялся перенос заседания".

Член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (СН) Александр Федиенко заявил LIGA.net, что "не видит в этом никаких проблем".

По его словам, с началом большой войны парламентские заседания проводятся "достаточно часто", просто не попадают в поле зрения медиа.

"Но действительно кроме работы в парламенте у нас есть много работы с военными. Лично я учитывая направление работы в комитете довольно часто бываю на линии проведения боевых действий общаюсь с военными", – сказал он.