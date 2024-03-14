ГУР: На псевдовыборах Путин приказал оккупантам "нарисовать" себе 75%, но могут и больше

Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин поставил задачу сфабриковать 75% своей поддержки на псевдовыборах, но оккупанты могут "нарисовать" и больше, чтобы выслужиться перед ним. Это нужно исключительно Путину и пропаганде РФ, сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

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По его словам, Путин поставил задачу "нарисовать" 75% поддержки его кандидатуры на выборах, однако его "службы", чтобы выслужиться, могут сфабриковать и 85% и более поддержки диктатору.

"Эти цифры имеют значение исключительно для Путина и российской пропаганды, чтобы пытаться показать его поддержку как по России, так и на оккупированных территориях", – отметил он.

"Выборы" президента РФ запланированы на 15-17 марта 2024 года, но оккупанты применяют процедуру "досрочного голосования", поэтому фактически псевдовыборы начались 11 марта. Захватчики также незаконно проводят "голосование" и на временно оккупированных территориях Украины.

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7 марта спикер ОСУВ "Таврия" заявил, что российский план выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей перед так называемыми выборами президента РФ является чем-то "уже из сферы фантастики".

11 марта президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Путин может усилить мобилизацию в армию оккупантов после так называемых "выборов" в РФ.

13 марта ГУР сообщило, что Россия активизирует информационную операцию "Перун" против Украины, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране, а также подорвать поддержку западных партнеров.

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