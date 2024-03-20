Командир Волков Да Винчи: Мы должны готовиться к обороне, чтобы не плакать в конце лета

Сергей Филимонов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

В Силах обороны сегодня много проблем – от нехватки людей и проблем в командовании до фортификаций. Об этом в интервью LIGA.net заявил командир отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов.

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У Филимонова спросили, в чем больше всего проявляются проблемы в украинской армии.

"Во всем. В людях, в подходе. Есть проблемы в командовании: как на уровне командиров батальонов, так и на уровне командиров бригад. Много проблем, о которых я могу говорить – и те, о которых не могу и не буду", – ответил он.

Командир говорит, что можно проехаться по линии фронта и спросить у людей, какова первая, вторая и третья линии обороны.

"С этим, конечно, есть проблемы. Фортификационные сооружения – первое, что мы должны сейчас делать, должны готовиться к обороне, чтобы не плакать в конце лета", – заявил он.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявил, что в планах сейчас построение трех полос обороны протяженностью 2000 километров.

12 января 2024 года командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что за последние месяцы оборудование полос обороны границы в северной операционной зоне выросло на 63%.

29 февраля председатель Запорожской ОВА Виктор Микита заявил, что закарпатские строители и инженеры круглосуточно работают над оборонительными сооружениями, несмотря на постоянные российские атаки.

В Донецкой области военные инженеры возводят оборонные сооружения, учитывая современные требования – траншеи делают шире и выше: 2 метра на почти метр, а сверху насыпается полуметровый бруствер.

13 марта председатель Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил, что продолжается строительство укреплений на севере Ровенской области, граничащей с Беларусью.

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