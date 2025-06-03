Верховная Рада приняла за основу законопроект о военном омбудсмене
Верховная Рада приняла за основу законопроект о военном омбудсмене, инициированный президентом Владимиром Зеленским. "За" проголосовали 287 депутатов из присутствующих 335. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Законопроект, представленный на рассмотрение Верховной Рады 8 мая, предлагает создать дополнительный механизм защиты прав военнослужащих сил безопасности и сил обороны, военнообязанных и резервистов, членов добровольческих формирований территориальных общин, а также сотрудников полиции особого назначения Национальной полиции Украины.
Документом определен правовой статус, основные задачи и основы деятельности военного омбудсмена.
За принятие законопроекта за основу проголосовали 287 депутатов из 335 присутствовавших в зале. Воздержались 25, не голосовали 23. Голосов "против" не было.
- 19 ноября 2024 года Зеленский, комментируя вопрос, каким должен быть военный омбудсмен, заявил: "Личность, которая будет пользоваться прежде всего доверием военных, доверием всего общества".
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- 30 декабря Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченной по защите прав военнослужащих и членов их семей.