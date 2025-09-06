Минобороны предложило не усиливать ответственность военных за неповиновение

Законопроект №13452 требует доработки совместно с профильными комитетами ВРУ, убеждены в ведомстве

Украинские военные (Иллюстративное фото: Генштаб)

Министерство обороны и депутаты предложили убрать из законопроекта №13452 положение об усилении ответственности военных за неповиновение. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Минобороны провело консультации с руководителями парламентских комитетов по вопросам правоохранительной деятельности, а также по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по законопроектам, которые вызвали общественный резонанс.

Оборонное ведомство и парламентарии достигли согласия о необходимости исключения из законопроекта №13452 положений об усилении ответственности военных за неповиновение.

"Предложенные в законопроекте изменения лишают суды возможности учитывать обстоятельства дела и назначать более мягкое наказание, что фактически превращает судебное разбирательство в формальную процедуру без учета индивидуальных факторов", — говорится в сообщении.

В МО убеждены, что законопроект №13452 требует доработки совместно с профильными комитетами ВРУ.

Кроме этого, Минобороны и парламентарии достигли договоренности о поддержке поданного в парламент президентом Владимиром Зеленским проекта закона "О военном омбудсмене".

Законопроектом предусмотрено, что Офис военного омбудсмена станет вспомогательным органом при президенте, а сам военный омбудсмен – это гражданское лицо, которое будет иметь доверие защитников и их семей и будет ответственным за защиту прав:

→ военнослужащих всех Сил обороны Украины;

→ полицейских, задействованных в боевых действиях;

→ иностранцев и лиц без гражданства, которые служат в Вооруженных Силах Украины;

→ других категорий лиц, определенных законом.

5 сентября в Киеве состоялась акция протеста "Нет дискриминации военных". Участники, среди прочего, выступали против законопроекта №13452 об усилении ответственности для военных за невыполнение приказа.