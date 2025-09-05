В Киеве протестуют против законопроекта, который ужесточает наказание для военных за СЗЧ

Корреспонденты медиа сообщили о нескольких сотнях участников акции на Майдане Независимости

Акция в Киеве (Фото: X-аккаунт Rescuero)

Вечером в пятницу, 5 сентября, в Киеве на Майдане Независимости проходит акция против законопроекта, который ужесточает наказание для военнослужащих за самовольное оставление части. Об этом сообщили hromadske и Интерфакс-Украина.

Акция называется "Ні дискримінації військових". Одним из инициаторов протеста является боевой медик и ветеран Алина Сарнацкая.

Hromadske пишет, что около сотни людей выкрикивают лозунги: "Репресії – не дисципліна" и "Козацькому роду права переводу". Кроме того, на акции звучат призывы принять закон о военном омбудсмене и установить четкие сроки службы.

По данным Интерфакс-Украина, по состоянию на 20:30 на Майдане Независимости собралось около 200 участников и люди продолжали активно подходить.

Участники митинга держат плакаты с надписями: "Захистимо тих, хто 11 років захищає нас", "Вимагаємо закон про військового омбудсмена", "Виснаженого не судять, а підтримують", "Байдужість вбиває", "Де військовий омбудсмен".

Безопасность акции обеспечивают правоохранители, в частности Полиция диалога Главного управления Национальной полиции в Киеве. Фактов нарушения общественного порядка или провокаций не наблюдается.

Киев, 5 сентября 2025 года.

Где военный омбудсмен?

Нет законопроекта 13452

Защитим защитников pic.twitter.com/mGu33xyzXt - ✙ Liza ✙ 옐르짜베타 🇺🇦 (@HerondaleLiza) 5 сентября 2025 г