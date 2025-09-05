В Киеве протестуют против законопроекта, который ужесточает наказание для военных за СЗЧ
Вечером в пятницу, 5 сентября, в Киеве на Майдане Независимости проходит акция против законопроекта, который ужесточает наказание для военнослужащих за самовольное оставление части. Об этом сообщили hromadske и Интерфакс-Украина.
Акция называется "Ні дискримінації військових". Одним из инициаторов протеста является боевой медик и ветеран Алина Сарнацкая.
Hromadske пишет, что около сотни людей выкрикивают лозунги: "Репресії – не дисципліна" и "Козацькому роду права переводу". Кроме того, на акции звучат призывы принять закон о военном омбудсмене и установить четкие сроки службы.
По данным Интерфакс-Украина, по состоянию на 20:30 на Майдане Независимости собралось около 200 участников и люди продолжали активно подходить.
Участники митинга держат плакаты с надписями: "Захистимо тих, хто 11 років захищає нас", "Вимагаємо закон про військового омбудсмена", "Виснаженого не судять, а підтримують", "Байдужість вбиває", "Де військовий омбудсмен".
Безопасность акции обеспечивают правоохранители, в частности Полиция диалога Главного управления Национальной полиции в Киеве. Фактов нарушения общественного порядка или провокаций не наблюдается.
Киев, 5 сентября 2025 года.- ✙ Liza ✙ 옐르짜베타 🇺🇦 (@HerondaleLiza) 5 сентября 2025 г
Где военный омбудсмен?
Нет законопроекта 13452
Защитим защитников pic.twitter.com/mGu33xyzXt
Майдан #Киев #зараз pic.twitter.com/27VNuN75jv- Павел (@rescuero) 5 сентября 2025 г
- 4 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13260, которым фактически возвращается уголовная ответственность за СЗЧ. То есть в случае принятия его в целом, суд не сможет применить смягчающую норму.
- Также организаторы акции выступают против законопроекта № 13452 об усилении ответственности для военных за невыполнение приказа. Сейчас он только ожидает рассмотрения в парламенте.
Комментарии (0)