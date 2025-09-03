У Зеленского заявили, что контракт 18-24 предложат другим возрастным категориям военных

Павел Палиса (Фото: facebook.com/Pavlo.Palisa)

На базе "Контракта 18-24" будет предложен контракт для других возрастных категорий военнообязанных. Об этом в интервью Суспільному сообщил полковник Вооруженных Сил Украины и заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

По его словам, изменения могут быть анонсированы уже в ближайшее время, как только завершатся соответствующие экспертизы на разных уровнях.

"Будет предложен контракт для других возрастных категорий. А также для, возможно, уже мобилизованных граждан в рядах ВСУ. Этот контракт четко даст людям понимание сроков службы, возможности изменений, определенных льгот и так далее", – сообщил заместитель председателя ОП.

Палиса общался с тремя командирами разных бригад, и они, по его словам, довольны кадрами, которые пополнили подразделения военных, которые пришли по "Контракту 18-24", за эффективность, способность после подготовки, тренировок и соответствующего обеспечения выполнять спектр задач, которые не могут выполнять мобилизованные.

Также замглавы ОП спросили, распространится ли механизм выплат, которые получают контрактники программы "18-24" на военнослужащих, которые уже служат и выходят за рамки этого возраста. На что он ответил утвердительно.

"Если стрелок "18-24" в какой-то бригаде в свое время добровольно мобилизовался или был на контракте и ему автоматически продлили контракт до конца особого периода – он получит все то же, в плане всех финансовых мотиваторов, как и человек, который пришел на этот контракт недавно. В этом плане все будет выравнено. Относительно категории от 25 лет – да, прорабатывается контракт даже для мобилизованных старшего возраста. Чтобы уравновесить все эти вопросы", – резюмировал Палиса.