У Зеленського заявили, що контракт 18-24 запропонують іншим віковим категоріям військових

Павло Паліса (Фото: facebook.com/Pavlo.Palisa)

На базі "Контракту 18-24" буде запропонований контракт для інших вікових категорій військовозобов'язаних. Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив полковник Збройних Сил України та заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

За його словами, зміни можуть бути анонсовані вже найближчим часом, щойно завершаться відповідні експертизи на різних рівнях.

"Буде запропоновано контракт для інших вікових категорій. А також для, можливо, вже мобілізованих громадян у лавах ЗСУ. Цей контракт чітко дасть людям розуміння термінів служби, можливості змін, певних пільг тощо", – повідомив заступник голови ОП.

Паліса спілкувався з трьома командирами різних бригад, і вони, за його словами, задоволені кадрами, які поповнили підрозділи військових, які прийшли за "Контрактом 18-24", за ефективність, здатність після підготовки, тренувань і відповідного забезпечення виконувати спектр завдань, які не можуть виконувати мобілізовані.

Також заступника голови ОП запитали: чи пошириться механізм виплат, які отримують контрактники програми "18-24" на військовослужбовців, які вже служать і виходять за межі цього віку. На що він відповів ствердно.

"Якщо стрілець "18-24" в якійсь бригаді свого часу добровільно мобілізувався, чи був на контракті та йому автоматично продовжили контракт до кінця особливого періоду – він отримає все те саме, в плані всіх фінансових мотиваторів, як і людина, яка прийшла на цей контракт нещодавно. У цьому плані все буде вирівняно. Щодо категорії від 25 років – так, опрацьовується контракт навіть для мобілізованих старшого віку. Щоб урівноважити всі ці питання", – резюмував Паліса.