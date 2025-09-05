У Києві протестують проти законопроєкту, який посилює покарання для військових за СЗЧ

Акція у Києві (Фото: X-акаунт Rescuero)

Увечері в п’ятницю, 5 вересня, у Києві на Майдані Незалежності проходить акція проти законопроєкту, який посилює покарання для військовослужбовців за самовільне залишення частини. Про це повідомили hromadske та Інтерфакс-Україна.

Акція називається "Ні дискримінації військових". Однією з ініціаторок протесту є бойова медикиня та ветеранка Аліна Сарнацька.

Hromadske пише, що близько сотні людей вигукують гасла: "Репресії – не дисципліна" та "Козацькому роду права переводу". Крім того, на акції лунають заклики ухвалити закон про військового омбудсмена та встановити чіткі терміни служби.

За даними Інтерфакс-Україна, станом на 20:30 на Майдані Незалежності зібралося близько 200 учасників і люди продовжували активно підходити.

Учасники мітингу тримають плакати з написами: "Захистимо тих, хто 11 років захищає нас", "Вимагаємо закон про військового омбудсмена", "Виснаженого не судять, а підтримують", "Байдужість вбиває", "Де військовий омбудсмен".

Безпеку акції забезпечують правоохоронці, зокрема Поліція діалогу Головного управління Національної поліції у Києві. Фактів порушення громадського порядку чи провокацій не спостерігається.

Київ, 5 вересня 2025.

Де військовий омбудсмен?

Ні законопроекту 13452

Захистим захисників pic.twitter.com/mGu33xyzXt — ✙ Liza ✙ 옐르짜베타 🇺🇦 (@HerondaleLiza) September 5, 2025