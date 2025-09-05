У Києві протестують проти законопроєкту, який посилює покарання для військових за СЗЧ
Увечері в п’ятницю, 5 вересня, у Києві на Майдані Незалежності проходить акція проти законопроєкту, який посилює покарання для військовослужбовців за самовільне залишення частини. Про це повідомили hromadske та Інтерфакс-Україна.
Акція називається "Ні дискримінації військових". Однією з ініціаторок протесту є бойова медикиня та ветеранка Аліна Сарнацька.
Hromadske пише, що близько сотні людей вигукують гасла: "Репресії – не дисципліна" та "Козацькому роду права переводу". Крім того, на акції лунають заклики ухвалити закон про військового омбудсмена та встановити чіткі терміни служби.
За даними Інтерфакс-Україна, станом на 20:30 на Майдані Незалежності зібралося близько 200 учасників і люди продовжували активно підходити.
Учасники мітингу тримають плакати з написами: "Захистимо тих, хто 11 років захищає нас", "Вимагаємо закон про військового омбудсмена", "Виснаженого не судять, а підтримують", "Байдужість вбиває", "Де військовий омбудсмен".
Безпеку акції забезпечують правоохоронці, зокрема Поліція діалогу Головного управління Національної поліції у Києві. Фактів порушення громадського порядку чи провокацій не спостерігається.
- 4 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №13260, яким фактично повертається кримінальна відповідальність за СЗЧ. Тобто у разі ухвалення його в цілому, суд не зможе застосувати помʼякшувальну норму.
- Також організатори акції виступають проти законопроєкту № 13452 про посилення відповідальності для військових за невиконання наказу. Наразі він лише очікує на розгляд у парламенті.
