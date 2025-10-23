Переведення між ЗСУ та Нацгвардією запрацювали в Армія+

Електронний документ на зміну місця служби між Збройними Силами та НГУ тепер можна подати у державному застосунку

Ілюстративне фото: Depositphotos

У застосунку для українських захисників Армія+ тепер можна подати електронний рапорт на зміну місця служби між ЗСУ та Національною гвардією. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він зауважив, що після подання рапорту командир має впродовж 48 годин відповісти "так" або "ні", а якщо цього не відбувається, то переведення погоджується автоматично.

"Далі – перевірка кадрової служби (до 7 днів) і ще максимум 30 днів – до наказу про переведення", – йдеться у дописі.

Відповідний рапорт подається у розділі "Зміна місця служби".

До заяви необхідно додати копію військового квитка або посвідчення офіцера чи службового посвідчення Нацгвардії, а також рекомендаційний лист від частини, куди планується переведення.

"Важливо: переведення з бойових частин у тил – тільки за висновком військово-лікарської комісії, якщо поточна посада не відповідає стану здоров’я", – наголосив Клименко.