ВСУ: У россиян "затишье" после уничтожения сразу трех Су-34. Изучают, что это было

Наталія Гуменюк (Скриншот з відео)

Уничтожение сразу трех истребителей-бомбардировщиков Су-34 оказало существенное влияние на тактику россиян на Херсонском направлении – сейчас наблюдается определенное затишье в использовании оккупантами авиации. Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Существенно отразилось [сбивание трех самолетов на дальнейшей активности армии РФ в воздухе]. Мы наблюдаем затишье в использовании управляемых авиабомб", – сказала Гуменюк.

Перед этим, по ее словам, был период, когда погода не позволяла врагу применять такой способ воздушного давления. Затем, использовав "малейшее погодное окошко", россияне пытались "наверстать" потерянное и очень плотно бомбили КАБами приднепровские участки правого и левого берегов, подчеркнула она.

"Но сейчас видим, что они в существенной и глубокой задумчивости. Они действительно изучают, что это было, и насколько оно дальше опасно. Пока что бомбардировок не фиксируем", – сказала Гуменюк.

22 декабря командующий Воздушных сил Олещук заявил об уничтожении трех российских Су-34. По его словам, в полдень на одном из южных направлений украинская ПВО сбила за один раз три бомбардировщика.

Впоследствии Z-каналы показали фото с места падения одного из сбитых российских самолетов.

В Воздушных силах ВСУ намекнули, что вражеские самолеты могли быть сбиты системой противовоздушной обороны Patriot.

Читайте также: РФ пытается выбить Силы обороны с левого берега, у нее там "сверхбольшой потенциал" – ВСУ