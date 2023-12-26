Генштаб внес БДК "Новочеркасск" и более 1000 оккупантов в список потерь армии РФ за сутки
Российская армия потеряла 1010 человек и более 100 единиц техники за прошедшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 98 боевых столкновениях, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского, Работино, Вербового и Крынок.
Общие потери врага во время большой войны:
– личного состава – 354 960 (+1010) ;
– танков – 5899 (+22) ;
– боевых бронированных машин – 10 956 (+37) ;
– артиллерийских систем – 8366 (+19) ;
– РСЗО – 934;
– средств ПВО – 614 (+1);
– самолетов – 329 (+2);
– вертолетов – 324;
– БпЛА оперативно-тактического уровня – 6458 (+22) ;
– крылатых ракет – 1618 (+1);
– кораблей/катеров – 23 (+1);
– подводных лодок – 1;
– автомобильной техники и автоцистерн – 11 109 (+34) ;
– специальной техники – 1239 (+5).
- 22 декабря 2023 года командующий Воздушными силами заявил об уничтожении трех российских Су-34. По его словам, на одном из южных направлений украинская ПВО сбила за один раз три бомбардировщика.
- Это оказало существенное влияние на тактику россиян на Херсонском направлении – там началось определенное затишье в применении авиации.
- В Воздушных силах ВСУ намекнули, что вражеские самолеты могли быть сбиты системой противовоздушной обороны Patriot.
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