Генштаб внес БДК "Новочеркасск" и более 1000 оккупантов в список потерь армии РФ за сутки

С начала полномасштабной войны Силы обороны ликвидировали 354 960 российских оккупантов, сообщили в Генштабе ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

Российская армия потеряла 1010 человек и более 100 единиц техники за прошедшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Утром военные заявляли о 98 боевых столкновениях, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского, Работино, Вербового и Крынок.

Общие потери врага во время большой войны:

– личного состава – 354 960 (+1010) ;

– танков – 5899 (+22) ;

– боевых бронированных машин – 10 956 (+37) ;

– артиллерийских систем – 8366 (+19) ;

– РСЗО – 934;

– средств ПВО – 614 (+1);

– самолетов – 329 (+2);

– вертолетов – 324;

– БпЛА оперативно-тактического уровня – 6458 (+22) ;

– крылатых ракет – 1618 (+1);

– кораблей/катеров – 23 (+1);

– подводных лодок – 1;

– автомобильной техники и автоцистерн – 11 109 (+34) ;

– специальной техники – 1239 (+5).

22 декабря 2023 года командующий Воздушными силами заявил об уничтожении трех российских Су-34. По его словам, на одном из южных направлений украинская ПВО сбила за один раз три бомбардировщика.

Это оказало существенное влияние на тактику россиян на Херсонском направлении – там началось определенное затишье в применении авиации.

В Воздушных силах ВСУ намекнули, что вражеские самолеты могли быть сбиты системой противовоздушной обороны Patriot.

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