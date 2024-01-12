Буданов: Украина контролирует Север Черного моря. Регулярно бьем по флоту и портам России
Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина контролирует северную часть Черного моря и газодобывающие платформы. Об этом он сообщил в интервью изданию Le Monde.
По его словам, морские экспортные коридоры, которые имеют важное значение для экономики Украины, снова функционируют, несмотря на риски.
Он отметил, что Силы обороны регулярно атакуют Черноморский флот и порты россиян, а поэтому им пришлось переводить корабли в другие порты.
Буданов заявил, что Москва пытается создать военно-морскую базу в Очамчире (оккупированная Россией грузинская Абхазия).
"В 2023 году состоялись первые высадки на территорию временно оккупированного Крыма, хотя некоторые считали их невозможными. Это дает надежду ― особенно украинцам на полуострове, которые уже 10 лет живут под оккупацией, и многие из них уже начали опускать руки", — сказал разведчик.
- 4 января 2024 года Силы обороны поразили командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя. Командующий Воздушными силами Олещук сразу поблагодарил украинскую авиацию за "безупречную работу".
- В ВСУ сообщили, что 4 января в Крыму были также поражены склады боеприпасов агрессора.
- Это впоследствии подтвердили спутниковые снимки.
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