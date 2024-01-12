Буданов: Украина контролирует Север Черного моря. Регулярно бьем по флоту и портам России

Буданов заявил, что в 2023 году произошли первые украинские высадки в Крыму, хотя некоторые считали их невозможными

Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина контролирует северную часть Черного моря и газодобывающие платформы. Об этом он сообщил в интервью изданию Le Monde.

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По его словам, морские экспортные коридоры, которые имеют важное значение для экономики Украины, снова функционируют, несмотря на риски.

Он отметил, что Силы обороны регулярно атакуют Черноморский флот и порты россиян, а поэтому им пришлось переводить корабли в другие порты.

Буданов заявил, что Москва пытается создать военно-морскую базу в Очамчире (оккупированная Россией грузинская Абхазия).

"В 2023 году состоялись первые высадки на территорию временно оккупированного Крыма, хотя некоторые считали их невозможными. Это дает надежду ― особенно украинцам на полуострове, которые уже 10 лет живут под оккупацией, и многие из них уже начали опускать руки", — сказал разведчик.

4 января 2024 года Силы обороны поразили командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя. Командующий Воздушными силами Олещук сразу поблагодарил украинскую авиацию за "безупречную работу".

В ВСУ сообщили, что 4 января в Крыму были также поражены склады боеприпасов агрессора.

Это впоследствии подтвердили спутниковые снимки.

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