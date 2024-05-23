У Буданова заявили, что знают расположение бункеров Путина

Андрей Юсов заявил, что у разведки есть соответствующая информация и она регулярно обновляется

Владимир Путин (Фото: ЕРА)

Украинская разведка знает о местоположении не одного бункера российского диктатора Владимира Путина. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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Отвечая на вопрос журналистки, где находится бункер Путина, Юсов поправил: "Бункеры". Он добавил, что у разведки есть соответствующая информация и она регулярно обновляется.

Представитель ГУР отказался назвать количество бункеров кремлевского диктатора, отметив лишь: "У него один из "позывных" – "бункерный". Очень он любит это дело".

Ряд российских и западных медиа в течение длительного времени спекулируют на теме бункеров российского диктатора. В прошлом году издание The Business Insider опубликовало чертежи подземной части огромного имения Путина в Геленджике. На схемах можно увидеть подземный комплекс под дворцом, состоящий из двух отдельных тоннелей, соединенных спускающимся лифтом примерно на 50 м под землю.

Схема тоннелей под дворцом Путина (Фото: Business Insider)

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