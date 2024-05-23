У Буданова заявили, що знають розташування бункерів Путіна

Андрій Юсов заявив, що у розвідки є відповідна інформація і вона регулярно оновлюється

Володимир Путін (Фото: ЕРА)

Українська розвідка знає про місця розташування не одного бункера російського диктатора Володимира Путіна. Про це в ефірі національного телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Відповідаючи на запитання журналістки, де знаходиться бункер Путіна, Юсов поправив: "Бункери". Він додав, що у розвідки є відповідна інформація і вона регулярно оновлюється.

Представник ГУР відмовився назвати кількість бункерів кремлівського диктатора, зазначивши лише: "У нього один із "позивних" – "бункерний". Дуже він любить це діло".

Низка російських та західних медіа протягом тривалого часу спекулюють на темі бункерів російського диктатора. Торік видання The Business Insider опублікувало креслення підземної частини величезного маєтку Путіна в Геленджику. На схемах можна побачити підземний комплекс під палацом, що складається з двох окремих тунелів, з'єднаних ліфтом, що спускається приблизно на 50 м під землю.

Схема тунелів під палацом Путіна (Фото: Business Insider)

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