Dhanush (Фото: The Economic Times)

Военнослужащие Военно-морских сил Индии, опубликовав фото тренировки по йоге в социальной сети Instagram, случайно раскрыли, что ракеты Dhanush, способные нести ядерный заряд, могли быть сняты с вооружения. На это обратили внимание аналитики Федерации американских ученых (FAS), мониторящей глобальный ядерный арсенал.

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ВМС Индии уже десятки лет используют йогу в своих тренировочных программах, а в последнее время начали проводить занятия прямо на борту военных кораблей.

Сопровождая эти занятия фотографиями в Instagram, они случайно раскрыли состояние одной из старейших морских ракет Индии Dhanush, способной нести ядерный заряд, – вероятно, она была снята с вооружения.

Фото: FAS

В течение 15 лет ВМС Индии использовали два корабля для запуска ядерных ракет Dhanush, которые имели ограниченную эффективность из-за малого радиуса действия и необходимости заправки перед запуском. Эти ракеты размещались на патрульных судах INS Subhadra и INS Suvarna, известных наличием ракетных стабилизаторов.

Фото: FAS

Однако последние сообщения в соцсетях, показывающие тренировку по йоге на борту этих кораблей, подтвердили подозрения Федерации американских ученых (FAS), что стабилизаторы были сняты, и суда больше не могут запускать Dhanush. Это указывает на постепенную замену старых систем новыми подлодками с баллистическими ракетами, такими как INS Arighat, которая должна вступить в эксплуатацию до конца 2024 года.

Фото: FAS

14 июня 2024 года стало известно, что НАТО ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия перед все большей угрозой со стороны России и Китайской народной республики.

20 июля США рассекретили, что у них было 3748 ядерных боеголовок по состоянию на сентябрь 2023 года.

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