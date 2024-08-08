В Южной Корее раздаются призывы к созданию ядерного оружия, но Минобороны против – Reuters

Шин Вон-Сик (Фото: EPA/ANDRONIKI CHRISTODOULOU)

Южная Корея может разорвать свой союз с США, если начнет создавать ядерное оружие. Об этом заявил министр обороны страны Шин Вон-Сик в интервью агентству Reuters, чем отверг новые призывы внутри страны к созданию собственного арсенала для сдерживания Северной Кореи.

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Журналисты объяснили, что, поскольку Северная Корея быстро наращивает ядерный и ракетный потенциал, все больше южнокорейских чиновников и членов консервативной партии президента Южной Кореи Юн Сок Йола в последние месяцы призывают к разработке ядерного оружия.

Шин Вон-Сик сказал, что наличие собственного ядерного арсенала рискует иметь разрушительные последствия для дипломатического статуса и экономики Юга, подобно тому, что аналитики назвали "черным понедельником", когда фондовый рынок понес наибольшие потери с 2008 года.

"Вы столкнетесь с огромной трещиной в американском альянсе, и если мы выйдем из договора о нераспространении ядерного оружия, это приведет к разным санкциям, начиная с немедленного шока на нашем финансовом рынке", – сказал он в интервью.

В то же время министр оборонного ведомства признал – дебаты среди политиков и внешнеполитических экспертов являются признаком того, что многие южнокорейцы все еще обеспокоены американским расширенным сдерживанием.

14 июня стало известно, что НАТО ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия перед лицом растущей угрозы со стороны России и Китайской народной республики.

30 июля правительство Южной Кореи приняло указ президента о создании нового военного командования, ответственного за стратегические операции, позже в этом году. Новое формирование должно усилить сдерживание роста военных угроз со стороны Северной Кореи.

Южная Корея не исключает возможность проведения Северной Кореей ядерного испытания до или после президентских выборов в США.

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