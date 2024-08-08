У Південній Кореї лунають заклики до створення ядерної зброї, але Міноборони проти – Reuters

У Міноборони країни вважають, що наявність власного ядерного арсеналу ризикує мати руйнівні наслідки

Шин Вон-Сік (Фото: EPA/ANDRONIKI CHRISTODOULOU)

Південна Корея може розірвати свій союз зі США, якщо почне створювати ядерну зброю. Про це заявив міністр оборони країни Шин Вон-Сік в інтерв'ю агентству Reuters, чим відкинув нові заклики всередині країни до створення власного арсеналу для стримування Північної Кореї.

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Журналісти пояснили: оскільки Північна Корея швидко нарощує ядерний і ракетний потенціал, усе більше південнокорейських чиновників і членів консервативної партії президента Південної Кореї Юн Сок Йола в останні місяці закликають до розробки ядерної зброї.

Шин Вон-Сік сказав, що наявність власного ядерного арсеналу ризикує мати руйнівні наслідки для дипломатичного статусу й економіки Півдня, подібно до того, що аналітики назвали "чорним понеділком", коли фондовий ринок зазнав найбільших втрат із 2008 року.

"Ви зіткнетеся з величезною тріщиною в американському альянсі, і якщо ми вийдемо з договору про нерозповсюдження ядерної зброї, це призведе до різних санкцій, починаючи з негайного шоку на нашому фінансовому ринку", – сказав він в інтерв'ю.

Водночас міністр оборонного відомства визнав – дебати серед політиків і зовнішньополітичних експертів є ознакою того, що багато південнокорейців усе ще занепокоєні американським розширеним стримуванням.

14 червня стало відомо, що НАТО веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї перед дедалі більшою загрозою з боку Росії та Китайської народної республіки.

30 липня уряд Південної Кореї ухвалив указ президента щодо створення нового військового командування, відповідального за стратегічні операції, пізніше цього року. Нове формування має посилити стримування зростання військових загроз із боку Північної Кореї.

Південна Корея не виключає можливості проведення Північною Кореєю ядерного випробування до або після президентських виборів у США.

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