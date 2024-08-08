У Південній Кореї лунають заклики до створення ядерної зброї, але Міноборони проти – Reuters
Шин Вон-Сік (Фото: EPA/ANDRONIKI CHRISTODOULOU)

Південна Корея може розірвати свій союз зі США, якщо почне створювати ядерну зброю. Про це заявив міністр оборони країни Шин Вон-Сік в інтерв'ю агентству Reuters, чим відкинув нові заклики всередині країни до створення власного арсеналу для стримування Північної Кореї.

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Журналісти пояснили: оскільки Північна Корея швидко нарощує ядерний і ракетний потенціал, усе більше південнокорейських чиновників і членів консервативної партії президента Південної Кореї Юн Сок Йола в останні місяці закликають до розробки ядерної зброї.

Шин Вон-Сік сказав, що наявність власного ядерного арсеналу ризикує мати руйнівні наслідки для дипломатичного статусу й економіки Півдня, подібно до того, що аналітики назвали "чорним понеділком", коли фондовий ринок зазнав найбільших втрат із 2008 року.

"Ви зіткнетеся з величезною тріщиною в американському альянсі, і якщо ми вийдемо з договору про нерозповсюдження ядерної зброї, це призведе до різних санкцій, починаючи з негайного шоку на нашому фінансовому ринку", – сказав він в інтерв'ю.

Водночас міністр оборонного відомства визнав – дебати серед політиків і зовнішньополітичних експертів є ознакою того, що багато південнокорейців усе ще занепокоєні американським розширеним стримуванням.

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