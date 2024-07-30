У Південній Кореї вважають, що КНДР може провести ядерні випробування на тлі виборів у США

Південна Корея, США та Японія планують досягнуть угоди про "стандартизацію" відстеження ракет, випущених з Північної Кореї

Шин Вон Сік (Фото: EPA/ANDRONIKI CHRISTODOULOU)

Південна Корея не виключає можливості проведення Північною Кореєю ядерного випробування до або після президентських виборів у США. Про це заявив глава Міністерства оборони Сеула Шин Вон Сік, цитує Yonhap.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Північна Корея завершила підготовку до проведення ядерного випробування, якщо буде ухвалене відповідне рішення", – сказав Шин.

Він наголосив, що Південна Корея не може виключати, що цей "вирішальний момент може настати безпосередньо перед президентськими виборами в США або після них, щоб посилити свої важелі впливу на США".

Шин наголосив, що Сеул, Вашингтон і Токіо досягнуть угоди про "стандартизацію" відстеження ракет, випущених з Північної Кореї.

Шин Вон Сік зробив цю заяву перебуваючи в японській столиці на тристоронній зустрічі зі своїми американськими і японськими колегами Ллойдом Остіном і Мінору Кіхарою.

30 липня уряд Південної Кореї ухвалив указ президента щодо створення нового військового командування, відповідального за стратегічні операції, пізніше цього року. Нове формування має посилити стримування зростання військових загроз із боку Північної Кореї.

14 червня стало відомо, що НАТО веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї перед обличчям дедалі більшої загрози з боку Росії та Китайської народної республіки.

На початку липня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що країна ухвалить рішення щодо підтримки України залежно від того, як розвиватиметься новий військовий пакт між КНДР та Росією.

Читайте також: Куля зі сміттям із Північної Кореї впала на території офісу президента Південної Кореї