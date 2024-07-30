В Южной Корее считают, что КНДР может провести ядерные испытания на фоне выборов в США

Южная Корея, США и Япония планируют достичь соглашения о "стандартизации" отслеживания ракет, выпущенных из Северной Кореи

Шин Вон Сик (Фото: EPA/ANDRONIKI CHRISTODOULOU)

Южная Корея не исключает возможность проведения Северной Кореей ядерного испытания до или после президентских выборов в США. Об этом заявил глава Министерства обороны Сеула Шин Вон Сик, цитирует Yonhap.

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"Северная Корея завершила подготовку к проведению ядерного испытания, если будет принято соответствующее решение", – сказал Шин.

Он подчеркнул, что Южная Корея не может исключать, что этот "решающий момент может наступить непосредственно перед президентскими выборами в США или после них, чтобы усилить свои рычаги влияния на США".

Шин подчеркнул, что Сеул, Вашингтон и Токио достигнут соглашения о "стандартизации" отслеживания ракет, выпущенных из Северной Кореи.

Шин Вон Сик сделал это заявление находясь в японской столице на трехсторонней встрече со своими американскими и японскими коллегами Ллойдом Остином и Минору Кихарой.

30 июля правительство Южной Кореи приняло указ президента о создании нового военного командования, ответственного за стратегические операции, позже в этом году. Новое формирование должно усилить сдерживание роста военных угроз со стороны Северной Кореи.

14 июня стало известно, что НАТО ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия перед лицом растущей угрозы со стороны России и Китайской народной республики.

В начале июля президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что страна примет решение о поддержке Украины в зависимости от того, как будет развиваться новый военный пакт между КНДР и Россией.

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