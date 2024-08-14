ВМС Індії розсекретили плани модернізації ядерної зброї через фото в Instagram

Dhanush (Фото: The Economic Times)

Військовослужбовці Військово-морських сил Індії, опублікувавши фото тренування з йоги в соціальній мережі Instagram, випадково розкрили, що ракети Dhanush, здатні нести ядерний заряд, могли бути зняті з озброєння. На це звернули увагу аналітики Федерації американських вчених (FAS), яка моніторить глобальний ядерний арсенал.

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Зазначається, що ВМС Індії вже десятки років використовують йогу у своїх тренувальних програмах, а останнім часом почали проводити заняття прямо на борту військових кораблів.

Супроводжуючи ці заняття фотографіями в Instagram, вони випадково розкрили стан однієї з найстаріших морських ракет Індії Dhanush, здатної нести ядерний заряд, — ймовірно, її було знято з озброєння.

Фото: FAS

Протягом 15 років ВМС Індії використовували два кораблі для запуску ядерних ракет Dhanush, які мали обмежену ефективність через малий радіус дії та необхідність заправки перед запуском. Ці ракети розміщувалися на патрульних суднах INS Subhadra та INS Suvarna, відомих наявністю ракетних стабілізаторів.

Фото: FAS

Однак останні дописи в соцмережах, що показують тренування з йоги на борту цих кораблів, підтвердили підозри Федерації американських вчених (FAS), що стабілізатори були зняті, і судна більше не можуть запускати Dhanush. Це вказує на поступову заміну старих систем на нові підводні човни з балістичними ракетами, такими як INS Arighat, що має бути введено в експлуатацію до кінця 2024 року.

Фото: FAS

14 червня 2024 року стало відомо, що НАТО веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї перед дедалі більшою загрозою з боку Росії та Китайської народної республіки.

20 липня США розсекретили, що в них було 3748 ядерних боєголовок станом на вересень 2023 року.

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