Дослідники з США з'ясували, де Росія зберігає ядерну ракету "Буревісник" – супутникове фото

Об'єкт розташований за 475 км на північ від Москви. Ймовірно, ракету ховають поблизу сховища з ядерними боєголовками

Російська ракета ''Буревісник'' (Фото: ресурси країни-агресора)

Двоє анонімних американських дослідників повідомили Reuters, що знайшли можливе місце розташування нової російської крилатої ракети 9M370 "Буревісник" з ядерним двигуном. Кремлівський диктатор Володимир Путін свого часу називав її "непереможною".

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Двоє дослідників, використовуючи зображення, отримані 26 липня від комерційної супутникової компанії Planet Labs, виявили будівельний проєкт поруч зі сховищем ядерних боєголовок, яке має дві назви: "Вологда-20" і "Чебсара". Американці припустили, що там РФ може зберігати нову ракету.

Об'єкт розташований за 475 км на північ від Москви.

Також повідомляється, що один з аналітиків дослідницької організації CNA на супутникових знімках виявив дев'ять горизонтальних стартових майданчиків, які наразі будуються. Ці майданчики з'єднані дорогами, і, ймовірно, вони призначені для обслуговування ракет і їх компонентів у майбутньому.

Йдеться про ракету, яку НАТО класифікує як SSC-X-9 Skyfall. Вона оснащена ядерним двигуном і має можливість нести ядерну боєголовку, зазначає Reuters.

Путін колись стверджував, що вона має майже необмежену дальність і здатна обходити системи протиракетної оборони США. Однак багато західних експертів сумніваються в цих заявах і вважають, що проєкт "Буревісник" не надає Москві значних нових можливостей.

14 червня 2024 року стало відомо, що НАТО веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї перед дедалі більшою загрозою з боку Росії та Китайської народної республіки.

20 липня США розсекретили, що в них було 3748 ядерних боєголовок станом на вересень 2023 року.

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