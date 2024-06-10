Росія розпочала рекрутинг бійців з Африки, щоб уникнути мобілізації – розвідка Британії

В оборонному відомстві вважають, що ця кампанія, ймовірно, покликана компенсувати втрати російської армії на полі бою

Непальські військові в Україні. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Влада Росії активізувала вербування військових для участі у війні проти України у країнах Африки, адже ресурс ув'язнених уже вичерпано, а проводити додаткову мобілізацію всередині країни — небезпечно. Про це заявили у Міністерстві оборони Великої Британії, посилаючись на дані власної розвідки.

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У Міноборони Британії зазначили, що Росія пропонує їм премію за приєднання до своїх лав у розмірі $2000, щомісячну зарплату $2200 та російський паспорт.

В оборонному відомстві вважають, що ця кампанія, ймовірно, покликана компенсувати втрати російської армії на полі бою, а також підтримати наступальні дії на кількох напрямках фронту.

Також за даними британської розвідки, Росія розширює своє вербування на Глобальному Півдні, щоб уникнути додаткових хвиль мобілізації усередині самої РФ, адже їхній резерв засуджених, які воюють проти України, найімовірніше, вичерпано.

"Попередня мобілізація на війну не тільки була непопулярна всередині країни для очільника Кремля Путіна та російського уряду, а й призвела до рекордної нестачі робочої сили та відтоку кваліфікованих робітників, як-от лікарі та ІТ-фахівці", — зазначили у британській розвідці.

Також там нагадали, що за даними української розвідки, рекрутинг іноземних найманців, зокрема, відбувається у Центральній Африці — Руанді, Бурунді, Конго та Уганді.

9 червня видання Bloomberg із посиланням на неназваних європейських чиновників писало, що Кремль змушує тисячі іноземних студентів та мігрантів воювати на боці Росії проти України, використовуючи їх як додаткову силу для наступу в Харківській області.

11 грудня CNN повідомило, що 15 000 непальців приєдналися до російської армії після того, як російський уряд оголосив про вигідний пакет для іноземних бойовиків, які могли б приєднатися до армії РФ.

19 березня повідомлялося, що Росія завербувала близько 2000 непальських чоловіків для участі у війні проти України.

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