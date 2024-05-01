Розвідка заявила про масове дезертирство найманців із Непалу з частин армії Росії

Непальські військові в Україні (Фото: EPA)

Головне управління розвідки Міністерства оборони заявило про масове дезертирство найманців із Непалу з частин російської армії, які воюють проти України.

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За даними розвідки, втеча найманців із Непалу, закріплених за військовою частиною 29328 ЗС РФ, спричинена величезними втратами у "м’ясних штурмах", жорстоким ставленням польових командирів, включно із позасудовими стратами за відмову від виконання наказів йти на вірну смерть, а також — невиплатою обіцяних грошей.

У ГУР заявили, що групи російських загарбників проводять активні пошуки втікачів окупованими українськими населеними пунктами, зокрема ― в Луганській області, де перебував особовий склад в/ч 29328, але, "як правило, результатів цей процес не дає".

Зазначається, що ватажки російської мотострілецької військової частини у рапортах і доповідях вищому командуванню пояснюють дезертирство непальців начебто ймовірним "відбуттям до рідної країни через землетрус".

"Утім, потрапити з окупованої Луганщини назад у Непал самотужки – справа не надто легка. До того ж за участь у бойових діях проти України у складі російської армії громадянам Непалу у їхній державі може загрожувати притягнення до відповідальності", — додали в ГУР.

11 грудня CNN повідомило, що 15 000 непальців приєдналися до російської армії після того, як російський уряд оголосив про вигідний пакет для іноземних бойовиків, які могли б приєднатися до армії РФ.

19 березня повідомлялося, що Росія завербувала близько 2000 непальських чоловіків для участі у війні проти України.

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