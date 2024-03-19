Росія завербувала 2000 непальців на війну проти України – Sky News

За інформацією Sky News, близько 2000 жителів Непалу були завербовані Росією на війну проти України

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Росія завербувала близько 2000 непальських чоловіків для участі у війні проти України. Про це пише Sky News з посиланням на дані російської імміграції та свідчення непальських найманців.

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За даними видання, для жителів Непалу воювати на стороні іноземних військових, зокрема російських, уже було незаконно. Багато непальців розповідають, що їм давали студентські або туристичні візи, аби потрапити в Росію.

У січні цього року уряд Непалу заборонив громадянам їздити працювати в Росію чи Україну та попросив Москву повернути на батьківщину всіх завербованих непальців. За даними Sky News, уряд країни заявляє, що 246 непальців зараз воюють на боці Росії, та щонайменше 21 з них загинув.

Суперінтендант Наварадж Адхікарі повідомив, що поліція Непалу вже вживає заходи щодо агентів, які допомагають оформлювати документи для перетину кордону РФ й незаконного ведення війни, та вже заарештувала 22 підозрюваних.

Раніше, 11 грудня 2023 року, CNN повідомило, що 15 000 непальців приєдналися до російської армії після того, як російський уряд оголосив про вигідний пакет для іноземних бойовиків, які могли б приєднатися до армії РФ.

5 вересня 2023 року Міністерство закордонних справ Куби заявило, що виявило в країні мережу нелегального постачання найманців до Росії для участі у війні проти України.

28 січня 2024 року Центр національного спротиву повідомив, що в полон до українських захисників часто потрапляють іноземці, завербовані росіянами. За їхніми даними, виявили, що РФ вербує іноземних студентів для війни проти України.

28 лютого стало відомо, що РФ вербує палестинських найманців у Лівані, та до України вже відправлено три сотні палестинців.

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