Українські захисники взяли у полон ще одного громадянина Китаю, який воював на боці російських окупантів. Відео з ним опублікував проєкт Головного управління розвідки "Хочу жить".

За його даними, полонений – громадянин Китайської народної республіки Ван Ву 2000 року народження, який служив у 102 полку 150 мотострілецької дивізії Збройних сил Росії.

Раніше полонений "засвітився" на відео з новобранцями цього полку: на ньому з 25 військових було вісім китайців, чотири кавказці, троє кенійців, двоє колумбійців, іранець, ганець, єгиптянин, бангладешець і лише чотири росіянина.

"[Полоненому Ван Ву], як і більшості російських найманців, обіцяли роботу в тилу, але після підготовки разом з іншими фігурантами відео відразу кинули на передову під Торецьк. Як ми і прогнозували, більшість із тих, хто потрапив на відео, або мертві, або серйозно поранені. Майже всі не пережили перший же самогубний штурм, зокрема друг Ван Ву, Ян Цзіньшен. Їхні смерті полонений китаєць бачив на власні очі", – розповіли в "Хочу жить".

Тепер же полонений громадянин Китаю заявляє, що "дуже шкодує" про підписання контракту з Міністерством оборони РФ, сподівається повернутися додому та знову побачити свою родину: "Я дійсно розумію, що нас обдурили... Я вважаю, що підписання цього контракту – це ганебний вибір... Упевнений, що іншим китайцям важливо знати, що їх обманюють".

Раніше, восени 2024-го, Міністерство закордонних справ зверталося до найманців з Африки та Близького Сходу, яких Росія використовує у війні як "гарматне м'ясо": офіційний Київ закликає цих осіб скористатися проєктом "Хочу жить" й скласти зброю українським Силам оборони.