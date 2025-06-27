Украинские защитники взяли в плен еще одного гражданина Китая, который воевал на стороне российских оккупантов. Видео с ним опубликовал проект Главного управления разведки "Хочу жить".

По его данным, пленный — гражданин Китайской Народной Республики Ван Ву, 2000 года рождения, служивший в 102-м полку 150-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил России.

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Ранее пленник "засветился" на видео с новобранцами этого полка: на нем из 25 военнослужащих было восемь китайцев, четыре кавказца, трое кенийцев, двое колумбийцев, иранец, ганец, египтянин, бангладешец и всего четыре россиянина.

"[Пленному Ван Ву], как и большинству российских наемников, обещали работу в тылу, но после подготовки вместе с другими участниками видео их сразу бросили на передовую под Торецк. Как мы и прогнозировали, большинство из тех, кто попал на видео, либо мертвы, либо серьезно ранены. Почти все не пережили первый же самоубийственный штурм, в том числе друг Ван Ву, Ян Цзиньшен. Пленный китаец своими глазами видел их смерть", – сообщили в "Хочу жить".

Теперь же пленный гражданин Китая заявляет, что "очень сожалеет" о подписании контракта с Министерством обороны РФ, надеется вернуться домой и снова увидеть свою семью: "Я действительно понимаю, что нас обманули... Я считаю, что подписание этого контракта – это позорный выбор... Уверен, что другим китайцам важно знать, что их обманывают".

Ранее, осенью 2024 года, Министерство иностранных дел обращалось к наемникам из Африки и Ближнего Востока, которых Россия использует в войне в качестве "пушечного мяса": официальный Киев призывает этих лиц воспользоваться проектом "Хочу жить" и сложить оружие перед украинскими Силами обороны.