Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны отработали по вражеским операторам БпЛА во временно оккупированной Авдеевке Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ГУР и обнародовала видео работы по оккупантам.

В полуразрушенном доме Авдеевки военная разведка обнаружила штаб российских захватчиков из так называемого центра "Рубикон".

Это подразделение специализируется на использовании беспилотных систем, в частности боевых. "Рубикон" – одна из самых боеспособных структур российской оккупационной армии, на которую государство-агрессор тратит значительные ресурсы.

По добытым координатам расположения бойцы ГУР в условиях плотной городской застройки направили в оккупантов беспилотник FP-2, оснащенный 105-килограммовой боевой частью.

В результате удара ликвидированы офицеры и операторы БпЛа российского "Рубикона", которые находились в штабе.