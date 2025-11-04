В Авдеевке ГУР уничтожило штаб одного из самых боеспособных подразделений БпЛА – видео
Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны отработали по вражеским операторам БпЛА во временно оккупированной Авдеевке Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ГУР и обнародовала видео работы по оккупантам.
В полуразрушенном доме Авдеевки военная разведка обнаружила штаб российских захватчиков из так называемого центра "Рубикон".
Это подразделение специализируется на использовании беспилотных систем, в частности боевых. "Рубикон" – одна из самых боеспособных структур российской оккупационной армии, на которую государство-агрессор тратит значительные ресурсы.
По добытым координатам расположения бойцы ГУР в условиях плотной городской застройки направили в оккупантов беспилотник FP-2, оснащенный 105-килограммовой боевой частью.
В результате удара ликвидированы офицеры и операторы БпЛа российского "Рубикона", которые находились в штабе.
- 16 июля разведка сообщала, что в Запорожской области уничтожены российские операторы дронов "Скат 350М" вместе с автомобилем.
- 2 августа в Мелитополе подорвалась машина с оккупантами – погибли пять бойцов российской армии.
