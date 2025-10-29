У Росії підірвали підполковника ОМОНу, причетного до воєнних злочинів в Україні – ГУР
У Росії вбито підполковника російського ОМОНу, причетного до воєнних злочинів у Київській області. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.
25 жовтня на території Кемеровської області Росії вибухнув автомобіль, за кермом якого перебував підполковник поліції Веніамін Мазжерін.
Він проходив службу у спецпідрозділі ОМОН "Обєрєг" управління Росгвардії по Кемеровській області.
"Обєрєг" – один з багатьох підрозділів Росгвардії, причетних до воєнних злочинів та геноциду українців у Київській області, вчиненого окупаційною армією під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України в лютому-березні 2022 року.
На підставі зібраних доказів та свідчень очевидців подій Офіс генерального прокурора відкрив проти військовослужбовців підрозділу кримінальне провадження, зокрема за фактами порушення законів та звичаїв війни.
- 23 жовтня розвідка та рух опору ліквідували російських десантників 247 кавказького козачого полку у Ставрополі. Солдати підрозділу "відзначилися" численними воєнними злочинами в ході повномасштабного вторгнення.
- 27 жовтня ГУР повідомляло, що на Запорізькому напрямку фронту розвідники вдарили по позиціях росіян. Внаслідок атаки був убитий син генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва, який причетний до воєнних злочинів у Херсоні.
