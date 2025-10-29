У Росії підірвали підполковника ОМОНу, причетного до воєнних злочинів в Україні – ГУР

Російський ОМОН (Фото: ресурс окупантів)

У Росії вбито підполковника російського ОМОНу, причетного до воєнних злочинів у Київській області. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

25 жовтня на території Кемеровської області Росії вибухнув автомобіль, за кермом якого перебував підполковник поліції Веніамін Мазжерін.

Він проходив службу у спецпідрозділі ОМОН "Обєрєг" управління Росгвардії по Кемеровській області.

"Обєрєг" – один з багатьох підрозділів Росгвардії, причетних до воєнних злочинів та геноциду українців у Київській області, вчиненого окупаційною армією під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України в лютому-березні 2022 року.

На підставі зібраних доказів та свідчень очевидців подій Офіс генерального прокурора відкрив проти військовослужбовців підрозділу кримінальне провадження, зокрема за фактами порушення законів та звичаїв війни.

23 жовтня розвідка та рух опору ліквідували російських десантників 247 кавказького козачого полку у Ставрополі. Солдати підрозділу "відзначилися" численними воєнними злочинами в ході повномасштабного вторгнення.

27 жовтня ГУР повідомляло, що на Запорізькому напрямку фронту розвідники вдарили по позиціях росіян. Внаслідок атаки був убитий син генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва, який причетний до воєнних злочинів у Херсоні.