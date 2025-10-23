Розвідка та рух опору ліквідували у Ставрополі російських десантників – відео
У Ставрополі воєнна розвідка провела операцію з ліквідації російських десантників. Відомо про щонайменше трьох загиблих, повідомили в Головному управлінні розвідки.
Йдеться про військовослужбовців 247-го кавказького козачого полку військово-десантних військ Росії. Операцію вдалося реалізувати ввечері 22 жовтня за підтримки сил Руху визволення Кавказу.
Подробиці в ГУР не повідомили, але зазначили, що "гучна подія" сталася біля контрольно-пропускного пункту військової частини №54801 у самому центрі міста на вулиці Сєрова.
Зазначається, що офіцери й солдати цього підрозділу брали активну участь у бойових діях в Україні ще з 2014 року. Вони також "відзначилися" численними воєнними злочинами в ході повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
"ГУР МО України нагадує – за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", – зазначили в розвідці.
- 7 жовтня в Ленінградській області підірвали колію, з рейок зійшов поїзд з військовим вантажем.
- 21 жовтня в Росії підірвали залізницю на напрямку Псков – Петербург, внаслідок чого рух було зупинено.
