Розвідка та рух опору ліквідували у Ставрополі російських десантників – відео

Кадри з місця вибуху (Фото: ресурси окупантів)

У Ставрополі воєнна розвідка провела операцію з ліквідації російських десантників. Відомо про щонайменше трьох загиблих, повідомили в Головному управлінні розвідки.

Йдеться про військовослужбовців 247-го кавказького козачого полку військово-десантних військ Росії. Операцію вдалося реалізувати ввечері 22 жовтня за підтримки сил Руху визволення Кавказу.

Подробиці в ГУР не повідомили, але зазначили, що "гучна подія" сталася біля контрольно-пропускного пункту військової частини №54801 у самому центрі міста на вулиці Сєрова.

Зазначається, що офіцери й солдати цього підрозділу брали активну участь у бойових діях в Україні ще з 2014 року. Вони також "відзначилися" численними воєнними злочинами в ході повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"ГУР МО України нагадує – за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", – зазначили в розвідці.