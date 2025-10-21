В Росії підірвали залізницю на напрямку Псков – Петербург: рух зупинено – джерело

Вибух на залізниці, який стався 21 жовтня у РФ, негативно вплине на постачання окупаційної армії

Залізниця в Росії (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти вівторка, 21 жовтня, відбувся підрив залізничних колій на одному з перегонів залізничного сполучення Псков – Санкт-Петербург, який використовується для військової логістики РФ. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській воєнній розвідці.

За його словами, внаслідок вибуху сталося також часткове загоряння рухомого складу вантажного потягу.

Співрозмовник додав, що на місці події працювали спеціальні служби. Мобільний інтернет в районі інциденту традиційно не працював, уточнив він.

Внаслідок вибуху логістика та рух залізничними шляхами зупинено, що негативне вплине на постачання окупаційної армії.

Скриншот: джерело LIGA.net

У Росії вранці 28 серпня в результаті вибуху було знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції "Твєрь".

7 жовтня у Ленінградській області Росії здійснено операцію, в межах якої під укіс пустили поїзд з військовим вантажем.