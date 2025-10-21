В России взорвали железную дорогу на направлении Псков – Петербург – источник

Взрыв на железной дороге, который произошел 21 октября в РФ, негативно повлияет на снабжение оккупационной армии

Железная дорога в России (Фото: ресурс оккупантов)

В ночь на вторник, 21 октября, произошел подрыв железнодорожных путей на одном из перегонов железнодорожного сообщения Псков – Санкт-Петербург, который используется для военной логистики РФ. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в украинской военной разведке.

По его словам, в результате взрыва произошло также частичное возгорание подвижного состава грузового поезда.

Собеседник добавил, что на месте происшествия работали специальные службы. Мобильный интернет в районе инцидента традиционно не работал, уточнил он.

В результате взрыва логистика и движение по железнодорожным путям остановлено, что негативно повлияет на снабжение оккупационной армии.

Скриншот: источник LIGA.net

В России утром 28 августа в результате взрыва была уничтожена инфраструктура узловой железнодорожной станции "Тверь".

7 октября в Ленинградской области России осуществлена операция, в рамках которой под откос пустили поезд с военным грузом.