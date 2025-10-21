В России взорвали железную дорогу на направлении Псков – Петербург – источник
Татьяна Ланчуковская
Редактор новостей LIGA.net
В ночь на вторник, 21 октября, произошел подрыв железнодорожных путей на одном из перегонов железнодорожного сообщения Псков – Санкт-Петербург, который используется для военной логистики РФ. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в украинской военной разведке.
По его словам, в результате взрыва произошло также частичное возгорание подвижного состава грузового поезда.
Собеседник добавил, что на месте происшествия работали специальные службы. Мобильный интернет в районе инцидента традиционно не работал, уточнил он.
В результате взрыва логистика и движение по железнодорожным путям остановлено, что негативно повлияет на снабжение оккупационной армии.
- В России утром 28 августа в результате взрыва была уничтожена инфраструктура узловой железнодорожной станции "Тверь".
- 7 октября в Ленинградской области России осуществлена операция, в рамках которой под откос пустили поезд с военным грузом.
Комментарии (0)