Разведка и движение сопротивления подорвали в Ставрополе российских десантников – видео
В Ставрополе военная разведка провела операцию по ликвидации российских десантников. Известно о минимум трех погибших, сообщили в Главном управлении разведки.
Речь идет о военнослужащих 247-го кавказского казачьего полка военно-десантных войск России. Операцию удалось реализовать вечером 22 октября при поддержке сил Движения освобождения Кавказа.
Подробности в ГУР не сообщили, но отметили, что "громкое событие" произошло возле контрольно-пропускного пункта воинской части №54801 в самом центре города на улице Серова.
Отмечается, что офицеры и солдаты этого подразделения принимали активное участие в боевых действиях в Украине еще с 2014 года. Они также "отличились" многочисленными военными преступлениями в ходе полномасштабного вторжения России в Украину.
"ГУР МО Украины напоминает – за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", – отметили в разведке.
- 7 октября в Ленинградской области взорвали железную дорогу, с рельсов сошел поезд с военным грузом.
- 21 октября в России взорвали железную дорогу на направлении Псков – Петербург, в результате чего движение было остановлено.
