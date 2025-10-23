Разведка и движение сопротивления подорвали в Ставрополе российских десантников – видео

На КПП воинской части произошел взрыв, в результате чего погибли минимум трое военных РФ

Кадры с места взрыва (Фото: ресурсы оккупантов)

В Ставрополе военная разведка провела операцию по ликвидации российских десантников. Известно о минимум трех погибших, сообщили в Главном управлении разведки.

Речь идет о военнослужащих 247-го кавказского казачьего полка военно-десантных войск России. Операцию удалось реализовать вечером 22 октября при поддержке сил Движения освобождения Кавказа.

Подробности в ГУР не сообщили, но отметили, что "громкое событие" произошло возле контрольно-пропускного пункта воинской части №54801 в самом центре города на улице Серова.

Отмечается, что офицеры и солдаты этого подразделения принимали активное участие в боевых действиях в Украине еще с 2014 года. Они также "отличились" многочисленными военными преступлениями в ходе полномасштабного вторжения России в Украину.

"ГУР МО Украины напоминает – за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", – отметили в разведке.