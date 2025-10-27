Розвідка ліквідувала сина російського генерала Марзоєва у Запорізькій області – відео
Розвідники на Запорізькому напрямку фронту вдарили по позиціях росіян. Внаслідок атаки був убитий син генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва, який причетний до воєнних злочинів у Херсоні, повідомили в Головному управлінні розвідки.
15 жовтня бійці зведеного загону дронів департаменту активних дій ГУР вели аеророзвідку на Запорізькому напрямку. Вони виявили позицію російських операторів БпЛА в районі села Плавні Василівського району.
Розвідка надала координати ворожої позиції Силам оборони й вона була атакована керованою авіабомбою. За даними ГУР, в цей момент там перебував командир взводу 108 парашутно-десантного полку сьомої десантно-штурмової дивізії лейтенант Василій Марзоєв.
Внаслідок атаки окупанти були вбиті.
Батько російського офіцера генерал-лейтенант Аркадій Марзоєв є командувачем 18 загальновійськової армії південного військового округу російської армії. За даними розвідки, він причетний до скоєння воєнних злочинів проти цивільних українців у Херсоні.
- 23 серпня ГУР підірвало на Луганщині окупантів, причетних до звірств у Бучі.
- 23 жовтня розвідка та рух опору ліквідували російських десантників 247 кавказького козачого полку у Ставрополі. Солдати підрозділу "відзначилися" численними воєнними злочинами в ході повномасштабного вторгнення.
Коментарі (0)