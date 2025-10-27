Розвідка ліквідувала сина російського генерала Марзоєва у Запорізькій області – відео

Василій Марзоєв перебував на позиції окупантів, коли по ній було завдано удару КАБом

Василь Марзоєв (Фото: пропагандистські ресурси)

Розвідники на Запорізькому напрямку фронту вдарили по позиціях росіян. Внаслідок атаки був убитий син генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва, який причетний до воєнних злочинів у Херсоні, повідомили в Головному управлінні розвідки.

15 жовтня бійці зведеного загону дронів департаменту активних дій ГУР вели аеророзвідку на Запорізькому напрямку. Вони виявили позицію російських операторів БпЛА в районі села Плавні Василівського району.

Розвідка надала координати ворожої позиції Силам оборони й вона була атакована керованою авіабомбою. За даними ГУР, в цей момент там перебував командир взводу 108 парашутно-десантного полку сьомої десантно-штурмової дивізії лейтенант Василій Марзоєв.

Внаслідок атаки окупанти були вбиті.

Батько російського офіцера генерал-лейтенант Аркадій Марзоєв є командувачем 18 загальновійськової армії південного військового округу російської армії. За даними розвідки, він причетний до скоєння воєнних злочинів проти цивільних українців у Херсоні.

Аркадій Марзоєв (Фото: пропагандистські ресурси)