22 серпня на тимчасово окупованій Луганщині стався вибух – знищено та поранено окупантів, напряму причетних до воєнних злочинів у Бучі. Про це повідомило Головне управління розвідки.

"Детонація відбулась на подвір’ї одного з будинків, де перебували шестеро російських загарбників з їхнім військовим транспортом. У 2022 році вказані російські окупанти брали безпосередню участь у скоєнні воєнних злочинів у місті Буча Київської області", – написали в ГУР.

За даними відомства, на Луганщині ці загарбники виконували функцію мобільної групи протиповітряної оборони, щоб прикривати від атак облаштовану неподалік будинку військово-ремонтну базу.

Розвідка вказує, що внаслідок вибуху загинули троє росіян, ще двоє отримали важкі поранення; також знищено два пікапи з кулеметами та автівку УАЗ "буханка", завантажену боєкомплектом.

"ГУР нагадує – за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", – підсумовують у повідомленні.