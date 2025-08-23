ГУР: На Луганщині підірвали причетних до звірств у Бучі – відео
22 серпня на тимчасово окупованій Луганщині стався вибух – знищено та поранено окупантів, напряму причетних до воєнних злочинів у Бучі. Про це повідомило Головне управління розвідки.
"Детонація відбулась на подвір’ї одного з будинків, де перебували шестеро російських загарбників з їхнім військовим транспортом. У 2022 році вказані російські окупанти брали безпосередню участь у скоєнні воєнних злочинів у місті Буча Київської області", – написали в ГУР.
За даними відомства, на Луганщині ці загарбники виконували функцію мобільної групи протиповітряної оборони, щоб прикривати від атак облаштовану неподалік будинку військово-ремонтну базу.
Розвідка вказує, що внаслідок вибуху загинули троє росіян, ще двоє отримали важкі поранення; також знищено два пікапи з кулеметами та автівку УАЗ "буханка", завантажену боєкомплектом.
"ГУР нагадує – за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", – підсумовують у повідомленні.
- 20 серпня розвідка повідомила про знищення російського катера в Чорному морі, екіпаж загинув.
