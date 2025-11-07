"Без проблем могут заказать поддержку авиации". Ахиллес раскрыл детали работы "Рубикона"

Операторы "Рубикона" работают с обычными и оптоволоконными FPV, аналогами "Бабы-Яги" и в случае необходимости могут заказать поддержку авиации

FPV оккупантов на оптоволкне (Фото: российский пропагандистский ресурс)

В списке средств, с которыми работают операторы российского подразделения "Рубикон", значатся FPV-дроны, барражирующие боеприпасы "Ланцет", ударные крылатые БпЛА "Молния" и другие экспериментальные платформы.

Об этом командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал LIGA.net для исследования "Элитная армия России. Как работает "Рубикон", благодаря которому россияне продвинулись в Покровске".

Разведку в тыловых районах перемещения украинской логистической техники формирование проводит с помощью Supercam, Zala и "Орлан". На передней линии для этого используют дроны Mavic и Autel, отметил Федоренко.

Также противник имеет на своем вооружении такие средства, как "Молния". В первой генерации "Молния" несет полезную нагрузку до 3 кг, во второй генерации – уже до 7 кг. Это FPV-крыло, которое способно залетать на 30 плюс километров в глубину наших боевых порядков. Дополнительно, противник имеет "Ланцет", барражирующий боеприпас.

С разведдронами и "Ланцетами" работают наиболее узкопрофильные экипажи, уточняет LIGA.net. представитель ГУР.

Плюс на вооружении Рубикона есть FPV-дроны на оптоволокне. "Но, что важно, качество оптоволокна у россиян в разы лучше, чем то, которое может достать Украина от производителей. Просто потому, что Китай нам его не продает, им – продает, – говорит Федоренко. – Сегодня длина катушки позволяет им от взлетной позиции противника лететь 35 км. Если позиция находится в 5 км от линии боестолкновения, они могут проникать этими дронами на 30 км в глубину нашего пространства".

Далее, это обычные дроны – FPV, "мавики" со сбросами. Также противник уже начал наращивать способности, у них появляются тяжелые бомберы, как наша "Баба-Яга", говорит Ахиллес.

Также, по словам Ахиллеса, "Рубикон" может без чрезмерных проблем заказать поддержку авиации: "Если мы сидим где-то глубоко в лесу и они не могут нас достать ни "Молнией", ни FPV-дроном на оптоволокне, ни бомбером, ни чем другим, они дают запрос на авиацию, прилетает авиация и наносит удары КАБами".

Также в состав этих негодяев входят дроны-перехватчики. Это скопированная и масштабированная украинская разработка.