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В Миргороде ночью прозвучали взрывы, ВСУ писали об угрозе удара — возможно, ракетой Х-59

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 06:18
В Миргороде ночью прозвучали взрывы, ВСУ писали об угрозе удара — возможно, ракетой Х-59 - Фото
Миргород (Фото: скриншот с видео)

В Миргороде Полтавской области в ночь на 8 ноября звучали взрывы, Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетного удара. О звуках взрывов со ссылкой на местных жителей сообщило Суспильне.

Журналисты написали, что звуки взрывов были слышны в Миргородской общине после 00:30.

Ранее командование Воздушных сил писало о ракетной опасности.

В Миргороде расположен военный аэродром, которые неоднократно атаковали россияне.

Telegram-канал "Николаевский ванек", который, как считается, связан с военными, заявлял о якобы пуске управляемой авиационной ракеты Х-59 в направлении Миргорода, однако подтвердить эту информацию пока невозможно.

Официальных данных о возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока нет.

  • Вечером 5 ноября в оккупированном Седово на восток от Мариуполя взорвался склад боеприпасов ВС РФ. Есть сообщения, что под удар якобы попали вертолеты и другая техника оккупантов, но подтвердить эту информацию пока невозможно.

Смотрите также: Одесса. РФ ударила "Ониксом" и "Искандером", есть прилеты дронов Shahed-136 — фото с места

Дмитрий Гриниченко
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войнапворакетный ударобстрелыПолтавская областьмиргородХ-59

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