Ночная атака РФ: сбиты пять из шести "шахедов" и одна ракета Х-59 – Воздушные силы

В ночь на 10 ноября силы ПВО уничтожили пять из шести запущенных россиянами "шахедов" и одну ракету Х-59. Об этом сообщают Воздушные силы ЗСУ.

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Ночью россияне запустили шесть Shahed-136/131 из Краснодарского края, а также управляемую ракету Х-31 и ракету Х-59 из воздушного пространства оккупированной части Херсонской области.

Воздушные Силы совместно с ПВО уничтожили пять из шести ударных БПЛА и ракету Х-59. Цели были сбиты над Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Полтавской и Киевской областями.

Сегодня Генштаб сообщил, что безвозвратные потери армии РФ за прошедшие сутки составили 800 человек, уничтожены также 14 артиллерийских систем.

8 ноября в Миргороде Полтавской области в ночь на 8 ноября звучали взрывы, Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетного удара.

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