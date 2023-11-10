Безвозвратные потери РФ за сутки составили 800 человек, уничтожены 14 артсистем – Генштаб

За прошедшие сутки безвозвратные потери армии РФ в Украине составили 800 человек, уничтожены также 14 артиллерийских систем, сообщает Генштаб ВСУ.

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Ориентировочные потери врага после начала полномасштабного вторжения составили:

→ личного состава — примерно 309 520 (+800);

→ танков — 5317 (+1);

→ боевых бронированных машин — 10017 (+3);

→ артиллерийских систем — 7489 (+14);

→ РСЗО — 877 (+2);

→ средств ПВО — 578 (+1);

→ самолетов — 322;

→ вертолетов — 324;

→ БПЛА оперативно-тактического уровня — 5595 (+2);

→ крылатых ракет — 1558 (+1);

→ кораблей/катеров — 20;

→ подлодок — 1;

→ автомобильной техники и автоцистерн — 9876 (+23);

→ специальной техники — 1060 (+1).

Бундесвер: Россия, пожалуй, уверена, что может не считаться с потерями. Такова ее доктрина.

Авдеевка. ВСУ: Россияне пытаются "ловить на живца" нашу артиллерию. Город в полуокружении.

Военные прогнозируют, что оккупанты накапливают силы для новых масштабных атак на Авдеевку.

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