Безвозвратные потери РФ за сутки составили 800 человек, уничтожены 14 артсистем – Генштаб
За прошедшие сутки безвозвратные потери армии РФ в Украине составили 800 человек, уничтожены также 14 артиллерийских систем, сообщает Генштаб ВСУ.
Ориентировочные потери врага после начала полномасштабного вторжения составили:
→ личного состава — примерно 309 520 (+800);
→ танков — 5317 (+1);
→ боевых бронированных машин — 10017 (+3);
→ артиллерийских систем — 7489 (+14);
→ РСЗО — 877 (+2);
→ средств ПВО — 578 (+1);
→ самолетов — 322;
→ вертолетов — 324;
→ БПЛА оперативно-тактического уровня — 5595 (+2);
→ крылатых ракет — 1558 (+1);
→ кораблей/катеров — 20;
→ подлодок — 1;
→ автомобильной техники и автоцистерн — 9876 (+23);
→ специальной техники — 1060 (+1).
- Бундесвер: Россия, пожалуй, уверена, что может не считаться с потерями. Такова ее доктрина.
- Авдеевка. ВСУ: Россияне пытаются "ловить на живца" нашу артиллерию. Город в полуокружении.
- Военные прогнозируют, что оккупанты накапливают силы для новых масштабных атак на Авдеевку.
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