Безповоротні втрати РФ за добу склали 800 осіб, знищено 14 артсистем – Генштаб
Минулої доби безповоротні втрати армії РФ в Україні склали 800 осіб, знищено також 14 артилерійських систем, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Орієнтовні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:
→ особового складу – приблизно 309 520 (+800);
→ танків – 5317 (+1);
→ бойових броньованих машин – 10017 (+3);
→ артилерійських систем – 7489 (+14);
→ РСЗВ – 877 (+2);
→ засобів ППО – 578 (+1);
→ літаків – 322;
→ вертольотів – 324;
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5595 (+2);
→ крилатих ракет – 1558 (+1);
→ кораблів/катерів – 20;
→ підводних човнів — 1;
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 9876 (+23);
→ спеціальної техніки – 1060 (+1).
- Бундесвер: Росія, мабуть, впевнена, що може не зважати на втрати. Такою є її доктрина.
- Авдіївка. ЗСУ: Росіяни намагаються "ловити на живця" нашу артилерію. Місто в напівоточенні.
- Військові прогнозують, що окупанти накопичують сили для нових масштабних атак на Авдіївку.
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