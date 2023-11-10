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Безповоротні втрати РФ за добу склали 800 осіб, знищено 14 артсистем – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
10.11.2023, 07:45
Безповоротні втрати РФ за добу склали 800 осіб, знищено 14 артсистем – Генштаб - Фото
Фото - Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Минулої доби безповоротні втрати армії РФ в Україні склали 800 осіб, знищено також 14 артилерійських систем, повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Орієнтовні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:

→ особового складу – приблизно 309 520 (+800);
→ танків – 5317 (+1);
→ бойових броньованих машин – 10017 (+3);
→ артилерійських систем – 7489 (+14);
→ РСЗВ – 877 (+2);
→ засобів ППО – 578 (+1);
→ літаків – 322;
→ вертольотів – 324;
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5595 (+2);
→ крилатих ракет – 1558 (+1);
→ кораблів/катерів – 20;
→ підводних човнів — 1;
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 9876 (+23);
→ спеціальної техніки – 1060 (+1).

Военные потери армии РФ на 10 ноября 2023 года (Инфографика – Генштаб ВСУ)

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Сергій Бережний
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